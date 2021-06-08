Движение по Свердловской набережной частично перекрыли из-за прорыва трубы

На Свердловской набережной в Петербурге образовался потоп. Фото: vk.com/spb_today

Движение автомобилей частично ограничили на Свердловской набережной из-за прорыва трубы у дома №34. Фотографии образовавшейся «реки» появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На месте оперативно выехала бригада «Водоканала». Для всего транспорта перекрыли правый берег Невы.

Сверху выглядит как мини-Нева. Фото: vk.com/spb_today

- На месте работают две бригады предприятия. Вытекание воды локализовали в 15:45. Пока что движение транспорта перекрыто от улицы Ватутина сторону Пискаревского проспекта, - сообщают в пресс-службе ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга».

Сроки окончания работ пока не называются.