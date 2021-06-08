В стационары Петербурга добавят более тысячи «коронавирусных» коек перед Евро-2020

В Петербурге появится больше коек в "коронавирусных" стационарах перед Евро-2020. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга решили увеличить количество инфекционных коек перед началом чемпионата Европы по футболу. Дополнительная нагрузка ложится на временный стационар в «Ленэкспо», где развернули еще 705 мест в другом павильоне, а также на пансионат «Зарю», готовящийся принимать до 660 больных инфекцией. «Тяжелая артиллерия» придет в конце этой недели – Госпиталь для ветеранов войн перепрофилируют под коронавирус, в итоге это добавит в общую копилку еще 900 коек.

- Комздрав подготовил более 6,5 тысяч коек в неинфекционных стационарах и 350 обсервационных коек в пансионате «Балтиец», - рассказывают в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

Кроме этого много целых 563 медработника будет дежурить во время каждого матча Евро-2020 на стадионе «Зенита» в стационарных пунктах и в виде мобильных бригад.