Дезинфекцию общественного транспорта усилили в Петербурге перед Евро-2020

В Петербурге будут чаще и тщательнее дезинфицировать общественный транспорт перед Евро-2020. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге усилили меры по дезинфекции всего наземного общественного транспорта в преддверии начала Евро-2020. Напомним, турнир начнется с 11 июня, а матчи в Северной столицы – с 12-го. В городе уже увеличили запас коек для больных коронавирусом. В первую очередь, санитарную безопасность обеспечат в местах с огромным потоком людей, то есть в автобусах, троллейбусах и трамваях.

- Весь подвижной состав, который выходит на линии, каждый день проходит обработку после смены и в межпиковый период. Все поверхности подвижного состава дважды обрабатываются. В случае невыполнения предписания, комитет по транспорту накладывает на перевозчиков штраф за несоблюдение санитарных норм, - передает пресс-служба Смольного.

К слову, у «Пассажиравтотранса» есть автоматизированные моечные комплексы, так что не всегда махины чистят вручную.