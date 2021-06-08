МЧС проверяет сообщение об утечке газа в доме у метро «Петроградская»

Спасателей МЧС вместе с газовиками заметили у дома недалеко от станции метро "Петроградская". Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В Санкт-Петербурге спасатели МЧС проверяют сообщение об утечке газа у дома №63 на Большом проспекте Петроградской стороны. Свидетелем этого стал журналист «Комсомолки». Как он рассказывает, на месте есть и аварийная бригада газовиков.

Сотрудники спецслужб сетуют, что из-за припаркованных машин им не добраться до люков. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Пожарные и газовая служба проверяют двор приборами, но им мешают припаркованные машины открыть люки. Скорее всего, утечка газа. Но, по их словам, возгорания нет, - передает с места корреспондент «КП-Петербург».

Спецслужбы измеряют наличие газа с помощью приборов. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

К слову, сотрудники спецслужб не нервничают и не бегают, сломя голову, так что наверняка все закончится хорошо. «КП» проследит за развитием событий.