Съемки двух фильмов перекроют несколько улиц на Петроградке и Васильевском острове

В Петербурге вновь перекроют несколько дорог из-за съемок фильмов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге вновь ограничат движение транспорта из-за съемок фильмов «Фитин» и «В раю места нет». В этот раз автомобилистов временно потеснят на Петроградском и Василеостровском районах. Водителям придется терпеть трудности с 11 до 14 июня.

С 12 июня с 10:00 до 22:00 движение машин прекратится на Тифлисской улице, площади Академика Сахарова, Менделеевской линии, Биржевом проезде от Тифлисского переулка до Менделеевской линии и на самом Тифлисском переулке.

С 8 утра 11 июня до 22:00 12-го числа запретят парковаться на Тифлисской улице, площади Академика Сахарова и Менделеевской линии.

- Также движение транспортных средств по улицы Профессора Попова от д. 2П до д. 9 и по Аптекарскому проспекту от д. 6 до д. 10: прекратится 13 июня с 09:00 до 13:00; будет ненадолго приостанавливаться 13 июня с 13:00 до 20:00; будет запрещено с 20:00 13 июня до 05:00 14 июня, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Но и это еще не все – запрет на парковку будет действовать с 06:00 11 июня до 05:00 14 июня на улице Профессора Попова от д. 2П до д. 9 и Аптекарском проспекте от д. 6 до д. 10, а также с 06:00 12 июня до 05:00 14 июня на Аптекарском проспекте от набережной Карповки до улицы Профессора Попова.