Огонь уничтожил перевернутую фуру на КАД

НА КАД перевернулся и сгорел грузовик. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

На КАД огонь охватил фуру перед развязкой на Токсовское шоссе по направлению в Петербург. Об этом рассказала читатель «Комсомолки» Юлия, прислав в редакцию фотографию с места происшествия. По неизвестной причине грузовик перевернулся на одной из полос движения трассы.

- Причины ДТП не знаю, проехали рядом без остановок. Огонь уничтожил всю фуру. На месте работают все необходимые спецслужбы, - сообщила «КП-Петербург» Юлия.

Позже спасатели МЧС из Агалатово сообщили, что успешно потушили пожар. Однако водитель фуры получил травмы.