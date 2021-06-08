Пожар уничтожил две квартиры многоэтажки в ЖК «Новое Горелово» в Ленобласти

Пожар уничтожил две квартиры в многоэтажке в поселке Новогорелово под Петербургом. Фото: предоставлено "КП"

В поселке Новогорелово, что в Ленобласти, вспыхнул пожар в многоэтажке, расположенной на улице Современников, 15к1. По словам читательницы «КП-Петербург» Татьяны, огонь уничтожил две квартиры, а также подплавил балконы, находящиеся выше. Как рассказывает женщина, спасателей МЧС пришлось ждать около 40 минут.

Напуганные люди выносили вещи на улицу. Фото: предоставлено "КП"

- У нас депо построили в двух шагах, но ему территорию не присвоили и не открыли в итоге… Пожарные ломали дверь горящей квартиры, там огонь был уже в районе коридора. Сгорели квартиры на 7 и 8 этаже. На 10 этаже уже моя квартира, балкон начал плавится из-за огромного пламени, я скорее собрала все документы, кошку и важные вещи и спустила на улицу, - сообщила «Комсомолке» Татьяна.

Огонь грозил распространится на 4 этажа. Фото: предоставлено "КП"

Официальной информации от МЧС насчет пожара пока не поступало.