Штукатурка свалилась на голову женщину с дома в центре Петербурга

В Петербурге штукатурка свалилась с дома на Пушкинской улицы на голову прохожей. Фото: vk.com/spb_today

Слой штукатурки упал на голову 32-летней женщины с дома №20 на Пушкинской улице. Все произошло вечером 8 июня. Женщина спокойно прогуливалась по тротуару, разговаривая по телефону, как вдруг почувствовала сильный удар. Она инстинктивно прижалась к стене здания, из головы пошла кровь, ей срочно вызвали «скорую».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали падения слоя штукатурки. В этот момент женщина разговаривала по телефону, проходя мимо. Фото: vk.com/spb_today

- Также на место приехала аварийная служба Жилкомсервиса №2 Центрального района. Опасную зону огородили. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы в Мариинскую больницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе администрации Центрального района.

По словам общественного деятеля Вадима Суходольского, жилой дом является объектом культурного наследия, но на реставрацию его фасада в 2021 году не выделили денег.