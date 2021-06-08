Первые лица Петербурга наградили лучших соцработников 2020 года

В Петербурге наградили лучших социальных работников за 2020 год. Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов и глава ЗакСобрания Вячеслав Макаров наградили лучших социальных работников Петербурга за 2020 год. Всего было 7 номинаций. Победителями признали 27 человек, трудящихся на благо населения Северной столицы. Размер премии начинался от 50 тысяч рублей и доходил до 150.

Всего в городе более 20 тысяч человек работают в системе соцзащиты.

- Время показало, насколько эта служба востребована и необходима петербуржцам. Сегодня свой социальный участковый есть практически во всех районах города, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Отдельные награды достались руководителям пансионата «Заря», благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» и Городского информационно-расчетного центра.

- Прошедший год продемонстрировал, что в нашей жизни должности, звания, награды, а тем более деньги – это пепел и прах. Главное – любовь к людям и милосердие, которое всегда демонстрируете вы, наши дорогие социальные работники. Огромное спасибо вам за это! – произнес Вячеслав Макаров.