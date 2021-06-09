Лось «бежал на работу» утром по Парашютной улице

Лоси нередко выходят на дороги. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лось бегал по Петербургу утром среды. Сохатого заметили автомобилисты Приморского района, ехавшие по делам по Парашютной улице. Животное сначала скакало по разделительной полосе, а затем рвануло через проезжую часть в сторону многоэтажек.

- В 8 утра у перекрестка Долгоозерной улицы и Парашютной бегал лось, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По счастью, все водители успели среагировать и под колеса сохатый не попал. А пользователи соцсетей отнеслись к ситуации с юмором: «Да он тоже на работу»; «У нас по всему городу какие-то лоси по перекресткам бегают. И ездят»; «Лось на дороге лучше, чем олень за рулем»; «Это же мой коллега, а где остальная бригада?».

Напомним, что во время весеннего гона и летом лоси часто выходят из леса и, оказавшись в незнакомой среде, могут попасть под машину. Если животное погибнет, водителя ждет штраф в 40-80 тысяч рублей, который должен покрыть полис обязательного страхования ОСАГО. А вот автомобиль придется ремонтировать за свой счет.