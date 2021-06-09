Полиция заставила извиниться водителя «Мерседеса», устроившего дрифт на Дворцовой площади

Дрифтера задержали и заставили извиниться. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские нашли и заставили извиниться водителя «Мерседес», устроившего дрифт на Дворцовой площади. Как выяснилось в отделении, нарушителем оказался приезжий из Закавказья, неоднократно привлекавшийся к ответственности ГИБДД.

- 8 июня петербуржцы и гости города стали очевидцами дрифта, устроенного при въезде на Дворцовую площадь. Лихача явно не смущали ни пешеходы, ни другие автомобилисты. Нарушителем оказался 28-летний уроженец одного из закавказских государств. В Петербурге мужчина владеет небольшим магазином на проспекте Ветеранов. Он уже не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за нетрезвое вождение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В разговоре с полицейским водитель пытался оправдаться, что мол проверял машину, забранную из автосервиса, но ему не поверили. Инспекторы нашли признаки перебивки номеров на агрегатах автомобиля и отправили «Мерседес» на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств.