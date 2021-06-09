РПЦ просит сохранить храм в старых «Крестах»

Церкви могут передать храм Александра Невского в "Крестах". Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербургской Митрополии опровергли информацию о том, что церковь хочет забрать себе здание бывшего изолятора «Кресты». Оказалось, что РПЦ интересует не комплекс на Арсенальной набережной, а лишь сохранность храма в бывшей тюрьме.

- Епархия получила уведомление от УФСИН о том, что осенью 2021 года ведомство готовится освободить комплекс «Кресты». На территории комплекса находится храм святого Александра Невского, построенный в конце XIX века. В нем уже более 20 лет по согласованию с руководством «Крестов» проводятся богослужения, - сообщила «Невским новостям» руководитель сектора коммуникаций Митрополии Петербурга Наталья Родоманова.

Она отметила, что Управление ФСИН предложило взять Епархии в управление весь комплекс «Крестов» помимо храма, но в РПЦ от этого предложения отказались.

Напомним, что старые «Кресты» уже не используются как следственный изолятор, а все арестанты содержатся в «Крестах-2» под Колпино.