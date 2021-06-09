ЗакС и губернатор Петербурга обратятся в Совфед за изменением границ города

Речь идет о намывных участках в районе Бронки и стадиона на Крестовском. Фото: Олег ЗОЛОТО

Обращение в Совет Федерации направляют совместно парламент и администрация Петербурга. Цель – предупредить юридические вопросы, которые могут возникнуть из-за появления в городе на Неве намывных территорий.

– В эксплуатацию введены три искусственных намывных участка, – отметил депутат Денис Четырбок. – Уставом города и федеральными законами предусмотрена специальная процедура изменений границ города федерального значения – одновременно и как населенного пункта, и как субъекта. Все документы собраны, получено заключение Росреестра. Комплект бумаг по изменению границ Петербурга полностью готов.

Депутат Михаил Амосов напомнил, что речь идет о двух намывных участках в районе Бронки, а также об искусственной суше западнее стадиона на Крестовском.

– Конечно, это нелогично: решение о границах города надо было принимать до того, как создавались намывные территории, чтобы корректировать их на стадии проектирования. А теперь мы меняем границы постфактум, – добавил Амосов.

Также парламентарий отметил, что намыв к западу от «Газпром Арены» может стать жемчужиной Петербурга – но только в том случае, если там получится организовать зеленые зоны и общественные объекты.