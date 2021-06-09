Смольному предложили расширить число льготных маршрутов для пенсионеров

Сейчас петербуржцы-льготники могут передвигаться по Ленобласти бесплатно по ежемесячному проездному. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты просят чиновников оптимизировать транспортное сообщение с Ленобластью.

– Дело в том, что средства, выделяемые на льготный проезд в Петербурге Ленинградской областью, значительно превышают те, что выделяет Петербург – один миллиард против 336 миллионов, соответственно, – подчеркнул депутат Алексей Макаров. – В Ленобласти шире список льготников и больше перечень маршрутов.

Сейчас петербуржцы-льготники могут передвигаться по Ленобласти бесплатно по ежемесячному проездному. Пенсионеры и предпенсионеры пользуются 55 маршрутами. К слову, в распоряжении тех же категорий ленинградцев – сразу 370 льготных маршрутов четырех видов транспорта Петербурга.

– Более двухсот тысяч петербургских семей имеют постоянное жилье в Ленобласти, – подчеркнул председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – А это лица предпенсионного и пенсионного возраста, семьи с детьми, не говоря уже о юных петербуржцах, которые учатся в ближайших к нашему городу районах Ленобласти.

Чтобы уравновесить всех пассажиров в правах, хотят нарастить количество бесплатных маршрутов для пассажиров почтенного возраста, а также пополнить перечень льготников детьми из многодетных семей.