Депутаты Петербурга хотят продлить городские ярмарки

Особенно важно, по мнению инициаторов, поддержать ярморочников летом – в сезон свежих овощей и фруктов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Законопроект, который изменит порядок проведения ярмарок в Северной столице, прошел первое чтение в парламенте. Главная новация – увеличение срока использования участка под торговлю в два раза, с тридцати до шестидесяти дней в квартал.

– Ярмарки повышают доступность ряда товаров для населения и стимулируют развитие малого бизнеса, для которого порой именно такой формат наиболее адекватен, – пояснил депутат Александр Ходосок. – Поправка поможет в решении таких проблем, как недостаток территории под размещение, кратковременность, сложные климатические условия. Принятие проекта положительно скажется на предпринимательстве.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров добавил, что особенно важно поддержать ярморочников летом, «когда можно наиболее эффективно включить малый и средний бизнес в процесс обеспечения жителей свежей сельскохозпродукцией».

Поддерживая ярморочные городки, Петербург рассчитывает на прирост количества рабочих мест и налоговых отчислений в бюджет.