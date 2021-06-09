О полном перекрытии КАД предупреждают автомобилистов Петербурга

КАД будут перекрывать две ночи подряд. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Управление федеральных дорог «Северо-Запад» предупреждает о полном перекрытии КАД Петербурга. На трассе будут проходить работу по установке опор для информационного табло, из-за чего движение транспорта придется остановить.

- На участке между транспортной развязкой с Пискаревским проспектом и развязкой с Шафировским проспектом будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта, - сообщает пресс-служба управления.

Впрочем, неудобства будут недолгими: по 20 минут каждый раз. В ночь (с 00:00 д 00:20) с 10 на 11 июня перекроют внутреннее кольцо КАД. А в ночь с 11 на 12 июня в то же время - внешнее кольцо.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут поездки.