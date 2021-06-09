Полиция поймала наркоманов, снимавших зеркала с машин в Петербурге

Полицейские нашли серийных похитителей зеркал. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские раскрыли серию краж автомобильных зеркал. На это жаловались владельцы иномарок с юга города. Отражающие элементы регулярно пропадали с машин по ночам. Злоумышленниками оказались двое наркозависимых горожан 38 и 39 лет.

- Кражи совершались во дворах на проспектах Кузнецова и Ленинском, а также на улице Маршала Захарова. На данный момент полицией установлены несколько десятков эпизодов. Предпочтение злоумышленники отдавали именно иномаркам, среди которых «Вольво», «Шкода», «БМВ». Общий размер ущерба превысил 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что оба вора уже судимы а имущественные преступления. Как установили следователи, зеркала они сбывали на авторынке на улице Фучика, а вырученные деньги тратили на наркотики.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».