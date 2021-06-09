Волонтеры ЕВРО-2020 прошли вакцинацию для работы в Петербурге

275 волонтеров ЕВРО привили в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волонтеры, которые будут работать на чемпионате Европы по футболу в Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса. Всего в числе получивших прививку одним из трех доступных препаратов, значатся 275 человек.

- В ходе подготовки к чемпионату Европы по футболу были вакцинированы 275 волонтеров, которым требовалась прививка. Мобильный пункт был развернут на стадионе «Газпром Арена», - заявил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Глава города отметил, что сейчас в Петербурге наращиваются темпы вакцинации горожан. Открыты 134 прививочных пункта, а при заявках свыше 40 человек, на предприятие или в учреждение может приехать выездная бригада медиков.

Всего в городе привиты 730 тысяч человек, свыше 600 тысяч – первым и вторым компонентом. Дефицита вакцины нет.