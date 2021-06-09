600 тысяч жителей Петербурга полностью привиты от коронавируса

Более 600 тысяч горожан прошли вакцинацию, но темпы хотят ускорить. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 600 тысяч петербуржцев полностью прошли вакцинацию от коронавируса. Еще около 130 тысяч сделали прививку первым компонентом. Об этом было заявлено на совещании, посвященном прививочной кампании.

- За весь период вакцинации в городе привито почти 730 тысяч человек, свыше 600 тысяч цикл вакцинации завершили. 43 % процента привитых – граждане старше 60 лет, - отмечает пресс-служба Смольного.

Сейчас в городе работают 134 стационарных и 15 мобильных прививочных пунктов, в том числе на Финляндском вокзале, в восьми торговых центрах, в «Ледовом дворце» и на стадионе «Газпром Арена».

Кроме этого есть 23 выездные бригады, если на предприятии, в учреждении или садоводстве готовы разом привиться более 40 человек.

Записаться на вакцинацию можно по короткому номеру 122. Дефицита вакцины в Петербурге нет.