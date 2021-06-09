Петербургский порт «Бронка» могут национализировать

Порт "Бронка" могут национализаровать. Фото: ММПК "Бронка".

Порт «Бронка», расположенный под Петербургом в районе Ломоносова, может сменить владельца. Причем объект не просто перейдет от бизнесмена к бизнесмену, а будет национализирован. Так решил Никулинский районный суд Москвы. Удовлетворивший иск Генпрокуратуры.

- Суд удовлетворил иск к нескольким физическим и юридическим лицам, владеющим портом «Бронка» под Петербургом о полной национализации активов порта, - пишет «РБК Петербург».

По данным издания, ответчиком по делу выступает гендиректор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер, осужденный на 8 лет колонии строгого режима по делу о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево. Также два других фигуранта дела, плюс несколько юридических лиц, в том числе ООО «Феникс» - нынешний собственник и оператор порта «Бронка».

В компании уже заявили, что будут обжаловать решение и выразили намерение сохранить работоспособность порта на время разбирательств. На данный момент в порту «Бронка» работает около тысячи человек персонала.