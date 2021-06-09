Полиция поймала мигрантов, которые облили бензином и подожгли рабочего на стройке под Петербургом

Два нелегальных мигранта подожгли третьего на стройке под Петербургом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские нашли и задержали двоих мигрантов, которые на стройке в Пушкинском районе порезали своего коллегу и едва не сожгли заживо. Мужчину, 43-летнего гражданина Узбекистана, в ночь на 6 июня, на своей машине в больницу привез 31-летний уроженец Таджикистана.

- Он пояснил, что нашел потерпевшего в садоводстве у поселка Ольховка. Раненный был в сознании и рассказал, что ночью неизвестные, на территории дачного участка, ворвались в строительную бытовку, облили его бензином и подожгли, - сообщал источник «КП-Петербург».

Позднее следователи установили место происшествия: стройка на Волхонском шоссе, в поселке Александровская. А 8 июня, уже в Гатчине были задержаны подозреваемые. По данным источника, ими оказались граждане Таджикистана и Молдавии 43 лет и 21 года соответственно.

Оба находились в России без регистрации. В отношении них возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что предполагает до восьми лет лишения свободы.