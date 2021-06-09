Эковолонтеры «Роснефти» повысили уровень экологической культуры школьников Архангельска

Мероприятие посвятили Дню защиты детей и Всемирному дню по охране окружающей среды.

Активисты «Роснефти» поучаствовали в организации второго по счету экологического квеста в Архангельске для школьников в возрасте от 8 до 15 лет. Мероприятие посвятили Дню защиты детей и Всемирному дню по охране окружающей среды. Ребятам с помощью увлекательных игр прививают культуру бережного отношения к природе. Так что нет ничего удивительного в том, что у первоклассника есть четкая активная жизненная позиция.

- Одна из станций на квесте прошла под руководством специалистов по охране окружающей среды из «РН-Северо-Запад». Для детей подготовили различные задания на тему неисчерпаемым источникам электроэнергии. Также школьники отвечали на тематические вопросы, собирали пазлы и работали с картой, на которой помечали разные типы электростанций, работающих на альтернативой, энергии, - рассказывают организаторы.

Ребятам с помощью увлекательных игр прививают культуру бережного отношения к природе.

Добавим, что волонтеры «РН-Северо-Запад» в лице экодесанта недавно прибрались у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, а также очистили от мусора берег озера Бутыгино. На этом они останавливаться не собираются – далее в планах преобразить берег Северной Двины и навести порядок в парковых массивах Архангельска, не забыв про озеленение города.