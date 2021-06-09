Граффити с Даниилом Хармсом в Петербурге проживет еще минимум 1,5 месяца из-за задержки в суде

В Петербурге состоялось очередное заседание по вопросу уничтожения граффити с Даниилом Хармсом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге пока что останется нетронутым граффити с писателем Даниилом Хармсом на фасаде дома 11А на улице Маяковского. Суд отложил заседание по просьбе ответчика, коим является ТСЖ. Напомним, рисунок хотят закрасить в администрации Центрального района. Местные жители против.

- Судебное заседание отложили на 29 июля 2021 года из-за ходатайства ответчика, которому еще не поступили ответы на обращение жильцов о возможности сохранения граффити, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Председатель районной администрации, к слову, не возражал, но все равно остался на своем –потребовал в итоге закрасить граффити.