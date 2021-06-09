Смольный обсуждает с Роспотребназором введение допограничений во время ЕВРО-2020

Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал «Комсомолке», в каком случае в городе введут дополнительные ограничения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за непростой эпидемиологической ситуации в Петербурге уже отменили несколько концертов, которые должны были пройти во время ЕВРО-2020. Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал «Комсомолке», в каком случае в городе введут дополнительные ограничения.

- Решение об отмене каких-либо культурных или других мероприятий правительство Санкт-Петербурга принимает в том случае, если соответствующие рекомендации предложит Роспоребнадзор, - объяснил Пиотровский. - Если они появятся, мы будем на них реагировать. Мы всегда мобильны и в режиме реального времени обсуждаем такие вопросы. Если есть реальная необходимость ограничений, то мы их вводим.

Вице-губернатор отметил, что в Смольном стараются избежать подобного варианта развития событий. Однако нельзя гарантировать, что во время чемпионата удастся обойтись без введения дополнительных ограничений.

— Мы постоянно встречаемся с представителями Роспотребнадзора, все регулярно обсуждается. У нас впереди и чемпионат, и «Алые паруса». Все это нужно было провести безопасно. Такие мероприятия требуют какие-то ограничений, - отметил Борис Пиотровский.

В заключение вице-губернатор выразил благодарность организаторам концертом за то, что те пошли навстречу рекомендациям и согласились перенести мероприятия.