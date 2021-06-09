Метро Петербурга будет работать круглосуточно в день «Алых парусов»

В Петербурге метро будет работать ночью в день "Алых парусов". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Метро Санкт-Петербурга будет работать в круглосуточном режиме во время проведения праздника выпускников «Алые паруса». Напомним, мероприятие пройдет в Северной столице в ночь с 25 на 26 июня. Начнется все с концерта на Дворцовой, куда пустят ограниченное количество школьников, а закончится традиционным проходом корабля по Неве в сопровождении фейерверка.

Власти подозревают, что массу зрителей на улице не избежать, поэтому подземка не закроется ночью. Да и надземный общественный транспорт будет работать дальше.

- Движение поездов будет осуществляться в круглосуточном режиме с ночными интервалами движения по линиям от 4 до 7 минут. Автобусы №8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154 будут двигаться с интервалами не более 30 минут в период с 00:00 до 06:00, как и троллейбус №46, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту.