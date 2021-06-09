Сотрудники ЧОПов присмотрят за порядком в Петербурге во время ЕВРО-2020

Следить за безопасностью во время ЕВРО-2020 в Петербурге будут в том числе ЧОПовцы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время большого футбольного праздника в Санкт-Петербурге пресекать правонарушения будет сводная группировка сил различных ведомств МВД. Также на помощь сотрудникам полиции и спецслужб привлекут специалистов из частных охранных предприятий. Об этом "КП-Петербург" рассказал руководитель инфраструктуры безопасности Дмитрий Минков.

- Есть протоколы на все случаи жизни. Это касается как происшествий, которые могут произойти по вине людей, так и других внештатных ситуаций, - прокомментировал Минков. - Кроме сотрудников полиции, численность которых не разглашается по причине служебной тайны, на каждой площадке будет около 200 человек из ЧОПов.

Отдельные меры предусмотрели для обеспечения противоэпидемиологической безопасности. В частности, на территории главной фан-зоны ЕВРО-2020 смогут одновременно присутствовать не более пяти тысяч человек. Также на Конюшенной площади будут дежурить бригады медиков.