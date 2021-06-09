Возобновились автобусные рейсы из Петербурга в Эстонию

В Петербурге вновь ходят автобусы до Эстонии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Между Санкт-Петербургом и Эстонией с 9 июня возобновились автобусные рейсы. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика Lux Express. Однако в Таллинн можно попасть только в случае законных оснований на это. Новые правила ввели из-за коронавируса. Для начала нужно иметь эстонскую визу и согласовать въезд с департаментом полиции и погранохраны по электронной почте: ppa@politsei.ee.

- Поездка в Эстонию возможна, если у вас двойное гражданство с Эстонией либо вид на жительство Эстонии или другой страны ЕС, и вы проследуете транзитом через Эстонию к месту жительства. Кроме этого попасть в страну можно для работы или получения образования в Эстонии или другом иностранном государстве, - передает Lux Express.

Также в соседнюю страну пускают россиян, которые хотят посетить близких родственников, куда входят супруги, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки. Все основания для поездки нужно подтверждать документами.