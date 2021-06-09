Станцию метро «Автово» в Петербурге закрыли на вход из-за бесхозной вещи

В Петербурге на пять минут закрыли вход на станцию метро "Автово".
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге закрыли на вход станцию метрополитена «Автово». Это произошло в 20:32. Причина – в обнаружении бесхозного предмета.
- Бесхозный предмет проверяют. Станция продолжает работать на выход, - сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».
Долго ждать результатов проверки не пришлось. Вещь оперативно осмотрели и признали абсолютно безопасной. Через 5 минут станцию вновь открыли на вход.