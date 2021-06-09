Росприроднадзор изъял кобру у петербуржца, пытавшегося ее продать у «Автово»

Петербуржец попытался продать ядовитую кобру у метро, но попался Росприроднадзору. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Сотрудники Росприроднадзора изъяли сиамскую кобру у петербуржца, который пытался ее продать возле станции метро «Автово». Для этого мужчина опубликовал объявление в интернете. Вот только реальными покупателями оказались инспекторы. В отношении владельца змеи возбудили административное дело.

- Установлено, что мужчина пытался продать самку сиамской кобры. Ее яд многокомпонентный, очень сильный. Она точно плюется им в глаза с расстояния до трех метров. Сейчас змея находится в удовлетворительном состоянии. Ее передали специалистам на временное содержание. Проводится административное расследование, - передает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Естественно, никаких документов на змею у мужчины не было. Более того – по закону, все виды кобр, купленных после 1 января 2020 года причисливаются к животным, содержащимся в условиях неволи.