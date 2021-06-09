Суд оставил на свободе экс-директора завода «Звезда» в Петербурге, обвиняемого в растрате 142 млн рублей

В Петербурге судят экс-гендиректора завода "Звезда", обвиняемого в растрате 142 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд оставил на свободе бывшего гендиректора завода «Звезда», которого обвиняют в хищении 142 млн рублей, а точнее – в противоправном израсходовании этих средств. По версии следствия, Михаил Лобин действовал не один, а с соучастниками, их личности уже установили.

- По версии СК, с 4 февраля 2014 года по 11 августа 2015-го обвиняемый, будучи гендиректором предприятия оборонно-промышленного комплекса, необоснованно перечислял деньги, предназначенные на ведение хоздеятельности, на счета организаций, которые не осуществляли эту работу. Предлогом была поставка товарно-материальных ценностей, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Лобину избрали меру пресечения в виде запрета некоторых действий: ночных прогулок, пользования интернетом и общения со свидетелями и потерпевшими. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.