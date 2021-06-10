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Спорт10 июня 2021 0:07

В Петербург прилетела сборная Словакии по футболу

А с 11 июня в Северной столице ждут фанатов команды
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербург прибыла сборная Словакии по футболу.

В Санкт-Петербург прибыла сборная Словакии по футболу.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербург прилетела сборная Словакии по футболу за три дня до старта Евро-2020. Ранее в Северную столицу приехала на скоростном поезде команда Финляндии. Вскоре аэропорт города примет еще четыре сборных, которым предстоит сыграть семь матчей на российской земле. Им выделят стадионы для тренировок, а кому то и полноценные базы – например, финны остановились в Репино.

- С 11 июня Пулково начнет обслуживать также рейсы с болельщиками: из Братиславы, Брюсселя, Варшавы и Хельсинки. Для профилактики коронавируса в аэропорте круглосуточно работают пункты ПЦР-тестирования, - пишет «Мойка78».

Также, по информации издания, перед стартом чемпионата Европы по футболу, в Петербурге подешевели отели для иностранных болельщиков.