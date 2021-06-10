До +25 и солнечно: погода в Санкт-Петербурге на 10 июня

Погода в Петербурге позволяет загорать - жарко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жаркая солнечная погода ждет петербуржцев в наступивший четверг. Если верить синоптикам, то воздух в городе прогреется до +25 градусов, а яркое солнце позволит позагорать вволю. Главное - не переборщить.

- 10 июня в Петербурге ожидается сухая погода, без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура в течение дня составит +23...+25 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра уже тепло: контрольные термометры показывают +16 градусов. В городе штиль, давление составляет 762,4 мм ртутного столба, что близко к норме. Влажность держится на уровне 54%.

Завтра, 11 июня, в Петербурге будет также тепло, но уже возможны осадки: в течение дня синоптики прогнозируют небольшие дожди.