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Общество10 июня 2021 7:46

До +25 и солнечно: погода в Санкт-Петербурге на 10 июня

Но уже завтра синоптики обещают дожди
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Погода в Петербурге позволяет загорать - жарко.

Погода в Петербурге позволяет загорать - жарко.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жаркая солнечная погода ждет петербуржцев в наступивший четверг. Если верить синоптикам, то воздух в городе прогреется до +25 градусов, а яркое солнце позволит позагорать вволю. Главное - не переборщить.

- 10 июня в Петербурге ожидается сухая погода, без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура в течение дня составит +23...+25 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра уже тепло: контрольные термометры показывают +16 градусов. В городе штиль, давление составляет 762,4 мм ртутного столба, что близко к норме. Влажность держится на уровне 54%.

Завтра, 11 июня, в Петербурге будет также тепло, но уже возможны осадки: в течение дня синоптики прогнозируют небольшие дожди.