Четыре машины сгорели в подземном паркинге жилого дома на проспекте Большевиков

Четыре машины сгорели в подземном паркинге жилой многоэтажки. Фото: vk.com/spb_today

Звуки сирен разбудили ранним утром жителей дома 11, корпус 2 по проспекту Большевиков. На подземной парковке жилого комплекса полыхали автомобили. Дым от них поднимался вверх на несколько этажей.

- Загорелось примерно в 4:29. Горит подземный паркинг. Валит дым. На месте три машины пожарных, полиция, - сообщали взволнованные жильцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По данным МЧС, вызов к ним поступил в 4:23 утра. На место происшествия примчались три пожарные машины и 12 человек личного состава. В 05:12 пожар был локализован, а в 06:25 - ликвидирован. - В жилом доме на цокольном этаже, в паркинге, четыре легковых автомобиля выгорели по всей площади, - сообщает пресс-служба петербургского управления экстренного ведомства.

Из людей, предварительно, никто не пострадал. В причинах пожара разбираются дознаватели.