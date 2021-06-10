Петербург стал вторым по счастью городом России

И в Петербурге есть полностью счастливые люди. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург стал вторым городом в России по рейтингу счастья. Впереди, удивительно или не удивительно, оказалась только Москва. Опрос, в котором приняли участие около пяти тысяч жителей России, провели специалисты сервиса «Работа.ру».

- Самые счастливые люди в России живут в Москве, Петербурге и Новосибирске, - пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования.

В ходе опроса респондентов просили ответить на вопрос счастливы ли они и оценить уровень счастья по пятибалльной шкале. Оказалось, что полностью счастливы - на 5 баллов - только 15% россиян.

Четверть из «счастливчиков» живет в Москве. В Петербурге таких 14% от населения города. В Новосибирске полностью счастливы лишь 10% горожан.

На «четверочку» счастливы 16% петербуржцев, счастье в 3 балла оценили 9% горожан.