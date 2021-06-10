Коллекторы угрожали взорвать детский сад в Сестрорецке из-за долгов сотрудника

Коллекторы угрожали взорвать детский сад из-за кредита в микрозайме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Шокирующий случай произошел в Курортном районе Петербурга. Здесь заведующей детского сада начали поступать угрозы - звонивший обещал взорвать садик. И все из-за того, что одна из сотрудниц взяла кредит в фирме микрозаймов.

- Поступило сообщение от заведующей детсада о том, что на ее сотовый телефон ежедневно поступают угрозы взорвать детский сад из-за невозврата микрозайма в компанию «Ван Клик Мани», взятого инструктором по физической культуре, - сообщает источник «КП-Петербург».

В полицию женщина позвонила, так как угроза повторилась снова. После этого из садика было эвакуировано 142 человека, в том числе дети и воспитатели. Территорию и здание осмотрели, но ничего опасного обнаружено не было.

Оперативники «пробили» номер звонившего и оказалось, что он числится за жительницей Москвы, но та пояснила, что телефоном давно не пользуется, а сам аппарат с сим-картой нашелся в Нижнем Новгороде.

Местные оперативники нашли и задержали 25-летнего нижегородца, которого и подозревают в угрозах. Мужчина был опрошен, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.