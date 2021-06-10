Еще 859 человек заболели коронавирусом в Петербурге

Заражаемость коронавирусом выросла на 20% с начала мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге понемногу пошла в рост. На утро 10 июня в городе подтверждено еще 859 случаев заражения. Это выше, чем на прошлой неделе и существенно больше, чем было в начале мая (около 700 случаев), что означает увеличение на 20%.

- С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 448 138 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 416 973 человека выздоровели (+1386 за сутки), умерли 14 760 пациентов (+43), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

В активном состоянии болезни в городе находятся 16 405 человек, обследование на наличие ковида за последние суки прошли 31 168 горожан.

В Ленинградской области с начала пандемии заболели 46 149 человек (+103), умерли – 1553 (+12), выздоровели - 43 255 (+84).