Женщина упала на пути перед поездом на станции метро «Приморская»

Женщина едва не попала под поезд на "Приморской". Фото: vk.com/spb_today

Женщина оказалась на путях перед подходящем к платформе поездом в метро. Инцидент произошел утром 10 июня на станции метро «Приморская». Находившиеся в подземке пассажиры сняли все на видео.

- На станции «Приморская» женщина упала на пути. К счастью никто не пострадал, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Машинист успел остановить поезд вовремя и женщина не пострадала. Ее вывели на платформу через кабину и передали в руки спасителей метрополитена. Движение на «зеленой» ветке, которое приостанавливалось на некоторое время, вернулось в обычный режим.

На данный момент задержек в графике курсирования поездов нет.