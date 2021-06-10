Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июня 2021 13:34

Женщина упала на пути перед поездом на станции метро «Приморская»

Видео инцидента появилось в соцсетях
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина едва не попала под поезд на "Приморской". Фото: vk.com/spb_today

Женщина едва не попала под поезд на "Приморской". Фото: vk.com/spb_today

Женщина оказалась на путях перед подходящем к платформе поездом в метро. Инцидент произошел утром 10 июня на станции метро «Приморская». Находившиеся в подземке пассажиры сняли все на видео.

- На станции «Приморская» женщина упала на пути. К счастью никто не пострадал, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Машинист успел остановить поезд вовремя и женщина не пострадала. Ее вывели на платформу через кабину и передали в руки спасителей метрополитена. Движение на «зеленой» ветке, которое приостанавливалось на некоторое время, вернулось в обычный режим.

На данный момент задержек в графике курсирования поездов нет.