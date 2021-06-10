Дворцовый мост подсветят в бирюзовый, оранжевый и зеленый в честь ЕВРО-2020

Дворцовый мост подсветят в честь ЕВРО. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны получат праздничную подсветку в честь стартующего завтра Чемпионата Европы по футболу. Их украсят в бирюзовый, оранжевый и зеленый.

- Город подготовился к встрече гостей чемпионата. Новое световое оформление создаст праздничное настроение, подчеркнет красоту северной столицы, - заявил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

На дворцовом мосту специалисты «Ленсвета» будут включать иллюминацию в 23:15 и отключать около трех часов ночи, при наступлении рассвета.

Напомним, что ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Петербург примет семь игр с 12 июня по 2 июля. Как минимум две игры в Северной столице сыграет и сборная России.