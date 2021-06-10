Кандидат в депутаты домогался школьницы в Сертолово

Полиция поймала кандидата в депутаты, который самоудовлетворялся перед школьницей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские из Сертолово задержали 56-летнего мужчину, который приставал к школьнице. В полицию о происшествии сообщила мать 12-летней девочки. Та рассказала, что возвращаясь домой, увидела мужчину, который начал удовлетворять себя на ее глазах.

- Женщина сообщила в полицию, что у дома 5 по улице Парковой неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, - информирует источник в правоохранительных органах.

На следующее утро извращенца задержали. При выяснении личности оказалось что мужчина дважды пытался стать депутатом на муниципальных и региональный выборах - хотел попасть в парламент Ленобласти, но оба раза провалился.

Теперь несостоявшемуся депутату грозит от 12 до 20 лет по статье за совершение сексуальных действий в отношении ребенка. Уголовное дело уже возбуждено.