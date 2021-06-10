Суд Петербурга вернул квартиру мужчине, которого «похоронили» 8 лет назад

В Петербурге суд вернул квартиру мужчине, про которого все думали, что он умер 8 лет назад. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд вернул квартиру мужчине, которого все «похоронили» в 2013 году. Собственность пустовала с далекого 2005 года. Спустя 8 лет владельца сняли с регистрационного учета, потому что все подумали, что он точно умер. Оказалось, все это время мужчина проживал в Великобритании по семейным обстоятельствам. До него дошли вести, что его квартиру в Приморском районе потихоньку давным-давно продали, поэтому он вернулся в Северную столицу, чтобы вернуть ее.

- В 2013 году право собственности на квартиру зарегистрировали на женщину-ответчика по договору купли-продажи. Истец, в связи с тем, что он жив, просил суд истребовать квартиру из чужого незаконного владения, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге суд встал на сторону мужчины. Как быть ответчику, купившей квартиру, никто пока не знает.