Петербуржцам представили «Подорожник» в футбольном стиле к Евро-2020

В Петербурге с 11 июня будут продавать "Подорожник" в стиле Евро-2020. Фото: Александр ГЛУЗ

Жителям и гостям Санкт-Петербурга представили футбольный «Подорожник», оформленный к Евро-2020. Есть три проездного на выбор: карта с обычным рисунком, карта с переливающимся изображением и брелок. На «Подорожнике» можно заметить стадион на Крестовском острове и некоторые достопримечательности Северной столицы. Макет сделали в соответствии с пожеланиями организаторов турнира. Предполагается, что карта может стать для кого-то памятным сувениром.

Внешний вид трех футбольных "Подорожников". Фото: Смольный

- Общий тираж «футбольной» партии носителей проездных билетов составляет 70 тысяч штук. Функциональные возможности новой электронной карты и брелока те же, что и у обычных «Подорожников» – на них можно записать различные виды проездных билетов длительного пользования, а также использовать в виде Единого электронного билета, - передает пресс-служба комитета по транспорту.

Купить карту можно с 11 июня на всех станциях метро и в офисах и киосках «Организатора перевозок».