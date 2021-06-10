Суд отпустил на свободу полицейского, сломавшего ребра жителю Ленобласти

В Петербурге суд избрал запрет определенных действий полицейскому, избившему мужчину при задержании. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приморский районный суд Петербурга не стал заключать под стражу полицейского, который вместе с двумя коллегами сломал четыре ребра жителю деревни Дранишники, что в Ленобласти. Сотрудник МВД подтвердил, что он превысил полномочия и без законных оснований задержал пострадавшего мужчину.

- 29 марта оперуполномоченный ОСО УР СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте, а также двое установленных лиц задержали Д. (имя пострадавшего не называется – Прим.ред.), нанеся ему многочисленные удары по голове и телу, причинив сотрясение головного мозга и сломав 4 ребра. 9 июня сотрудника полиции задержали и предъявили обвинения, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге полицейскому избрали запрет определенных действий. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.