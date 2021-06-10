Торговцам разрешили работать у стадиона на Крестовском во время Евро-2020

В Петербурге все-таки разрешили работать торговым объектам возле стадиона "Зенита" во время Евро-2020. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга разрешили торговым объектам работать возле стадиона на Крестовском острове во время Евро-2020. Бизнес-омбудсмен города Александр Абросимов договорился об этом со Смольным. В итоге работать в радиусе 2-х километров от арены можно тем, кого занесли в официальный список, одобренный УЕФА и властями Северной столицы. Документ находится на сайте комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Кроме этого от торговцев потребует соблюдение трех правил. Во-первых, на объектах не должно быть никакого брендирования, чтобы не выделятся.

- Также от представителей малого бизнеса потребуется продажа на вынос любой продукции коммерческих партнеров УЕФА и продажа на вынос продуктов питания организаций, не являющихся коммерческими партнерами УЕФА, без какого-либо брендирования и ассоциирования с Евро-2020, - сообщается на сайте городского бизнес-омбудсмена.