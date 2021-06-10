В Петербурге началась реставрация колокольни Никольского морского собора

Реставрация колокольни Николо-Богоявленского морского собора началась в Петербурге. Фото: КГИОП

В Санкт-Петербурге стартовала первая за 65 лет научная реставрация колокольни Никольского морского собора. Сейчас подрядчик заканчивает установку лесов и расчищает фасад. Колокольня, построенная в далеком 1758 году, входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Святыня неразрывно связана с российским флотом.

Реставраторы уже приступили к работам. Фото: КГИОП

- В 2021 году на реставрационные работы выделили 113,7 млн рублей. Последняя полноценная реставрация колокольни проводилась в 1956 году, после этого выполнялись только консервационные и косметические ремонтно-реставрационные работы, - сообщают в пресс-службе КГИОП Петербурга.

В 2021 году на реставрацию уйдет почти 114 млн рублей. Фото: КГИОП

Судя по фотографиям, работы у реставраторов немало – в некоторых местах колокольни видны разрушения, лепной декор сильно загрязнен, и не все факелы-светильники выглядят как новые. Вдобавок специалисты переберут разрушенные камни и сгнившие элементы перекрытий.