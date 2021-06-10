Огромный алабай разорвал маленького пса на глазах у детей в Ленобласти

В Ленобласти алабай насмерть прокусил маленького йорка. Фото: vk.com/v.ispravnikova

В Новом Девяткино, что в Ленобласти, огромный алабай разорвал йоркширского терьера на глазах у маленьких детей, которые держали его на поводке. О трагедии рассказала шокированная хозяйка растерзанной собачки Валерия. По ее словам, среднеазиатская овчарка живет в вольере на парковке, где за ней плохо присматривает охранник. В один из дней пес сорвался и побежал во двор дома, почуяв добычу. Он молниеносно насмерть прокусил йорка.

Вот каким был малыш-терьер до смерти. Фото: vk.com/v.ispravnikova

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, малыша пытались спасти прибежавшие на помощь взрослые. Один из мужчин яростно бил ногами по овчарке, но она не отвлекалась и продолжала терзать тело йорка. Позже к алабаю подбежал охранник парковки и кое-как его оттащил. Хозяйка убитого пса требует резонанса истории. И у нее это получилось – о происшествии уже узнал губернатор 47-го региона.

- Спасибо Дрозденко А.Ю., что заметил наше горе и дал распоряжение. Ветеринарные службы на месте. Полиция работает. Участковый на связи. Всем огромное спасибо за репосты. Спасибо всем не равнодушным кто с нами! – пишет убитая горем Валерия на своей странице во «Вконтакте».