В Петербурге начали штрафовать выпускников за жульничество на экзаменах

В Петербурге начали рассматривать дела в отношении выпускников, которые жульничали на экзаменах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суды начали рассматривать административные дела в отношении выпускников, которые жульничали на минувших экзаменах – ЕГЭ, ОГЭ и ГИА. Судя по картотеке от мировых судей, обычно бывшим школьникам вручают протоколы по статье за умышленное искажение результатов итоговой аттестации.

Обычно ребята-нарушители тайком проносили в аудиторию либо телефон, либо микронаушник в ухе. Их разоблачали, а результаты экзамена аннулировали. За проступок наказание для школьника весомое – от 3 до 5 тысяч рублей штрафа. Лишь единицам везет.

- Суд постановил освободить Агафонову А.Е. от наказания за административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.30 ч.4 КоАП РФ и объявить ей устное замечание, производство по делу прекратить, - сообщается в материалах одного из дел из картотеки мировых судей Петербурга.