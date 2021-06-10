Единороссы подвели итоги работы партии за последние 5 лет в Петербурге

"Единая Россия" провела 35-ю конференцию регионального отделения в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге прошла 35-я по счету конференция регионального отделения «Единой России». На ней председатель ЗакСобрания Северной столицы Вячеслав Макаров подвел итоги работы партии в городе за последние 5 лет. Как подчеркнул спикер парламента «Единая Россия» стала единственной партией в стране, которая организовала масштабную помощь людям во время пандемии – выделила деньги на средства индивидуальной защиты, профосмотры.

- По всей стране сразу же, моментально была создана самостоятельная инфраструктура Волонтерских центров для оказания всесторонней помощи людям, которые объединили сотни тысяч добровольцев, - напомнил Вячеслав Макаров.

Было достаточно много и законодательных инициатив от партии в области социальной защиты населения, жизни и здоровья детей и подростков, охраны материнства и детства, поддержки талантливой молодежи, защиты исторического центра города и зеленых насаждений от уплотнительной застройки, стимулировании малого и среднего бизнеса. Не обошлось и без реагирования на обращения избирателей – так, например, появился закон о запрете «наливаек» в жилых домах и знаменитая «балконная амнистия».

- На каждом шагу избирательной кампании нужно помнить, насколько это хрупкая вещь – доверие. Мы идем на выборы одной большой командой, работать нужно не на себя, а на партию, поддерживать друг друга, - призвал секретарь регионального отделения участников конференции.

Кроме этого Вячеслав Макаров призвал подтягивать молодежь к руководящим должностям в партии, потому что никто кроме них не ориентируется лучше в современной повестке.