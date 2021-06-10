Смольный ищет желающих заняться кастрацией котов в Петербурге за 5,5 млн рублей

В Петербурге ищут специалистов по кастрации бездомных котов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление по ветеринарии Санкт-Петербурга ищет специалистов, которые займутся кастрацией бродячих котов в Петербурге. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок. Цена вопроса – 5,5 млн рублей. Заявки от компаний принимают до 28 июня. Кроме этого от победителей конкурса потребуют чипировать всех кастрированных котиков.

- При этом расценки еще в начале года были ниже. Так, сумма подобного контракта в январе составила 1 415 600 рублей. За кастрацию одного котика тогда нужно отдать было всего 1769 с небольшим рублей. Видимо, повсеместное подорожание всего и вся затронуло даже кошачьи яички, - пишет «Мойка78».

Сейчас стоимость кастрации одного бродячего кота в городе составляет чуть более 2,7 тысячи рублей.