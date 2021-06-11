До +26 градусов и облачно обещают в Петербурге 11 июня

11 июня дождей в Петербурге не обещают. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осадки, которых синоптики ждали уже в пятницу, переносятся на выходные. В субботу немного испортится, а в воскресенье возможны даже грозы. Но пока на календаре пятница, а значит у жителей Петербурга есть еще один погожий денек.

- 11 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный направлений слабый. Температура воздуха составит днем +24...+26 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

На 7:45 утра в городе немного облачно, контрольные термометры показывают +15,9 градуса. Ветра нет. Влажность составляет 72 процента, давление держится а уровне 762,8 мм ртутного столба, что немногим выше нормы.