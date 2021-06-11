Два мотоциклиста пострадали в жестком лобовом ДТП на улице Зайцева в Петербурге

Два байкера пострадали в лобовом ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Редкая, почти лобовая авария с участием двух мотоциклов, произошла в Петербурге. На перекрестке улицы Зайцева с Краснопутиловской байкер на спортивной «Хонде» на полной скорости влетел в своего «коллегу», поворачивавшего налево.

- Два мотоциклиста столкнулись на перекрёстке Краснопутиловской улицы Зайцева. Один госпитализирован в тяжелом состоянии, второго скорая увезла с переломом руки, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Проезжавшие мимо водители сняли последствия ДТП, на которых оба мотоцикла сильно разбиты, а байкеры лежат на асфальте. Им на помощь прибежали проходившие мимо пешеходы, которые и вызвали медиков.

Виновного в ДТП установят инспекторы ГИБДД.